[ شبوة.. الإفراج عن نجل قائد عسكري وأربعة من مرافقيه بعد ساعات من اختطافهم مقابل فدية مالية ]

تمكنت وساطة قبلية في محافظة شبوة، مساء أمس الجمعة، من الإفراج عن نجل قائد محور عتق السابق عزيز العتيقي وأربعة من مرافقيه بعد ساعات من اختطافهم على يد مسلحين.



ووفقا لمصادر مطلعة فإن عناصر مسلحة اختطفت (محمد عزيز العتيقي) ومرافقيه الأربعة من وادي خوره بمديرية مرخة، وذلك أثناء قدومهم من محافظة البيضاء لغرض زيارة أسرية.



وأضافت المصادر لـ "يمن شباب نت"، أن الخاطفين طلبوا فدية مالية وجرى التفاوض بشأنها مع الوساطة القبلية التي دفعتها لهم مقابل الإفراج عن المختطفين.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، فوضى أمنية عارمة وانتشاراً واسعا للعصابات المسلحة وجرائم الخطف والتقطع.

