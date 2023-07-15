عدن.. تواصل الاحتجاجات المنددة بالانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات لليوم الثالث على التوالي

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات المنددة بالانهيار الاقتصادي وسوء الخدمات الأساسية وبمقدمتها الكهرباء والمياه، في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثالث على التوالي.



وأفاد مراسل "يمن شباب نت" إن عشرات الشبان الغاضبين قطعوا شوارع رئيسية في مديريات المنصورة والمعلا وخور مكسر وأحرقوا فيها الاطارات وأوقفوا حركة مرور السيارات.



وأضاف أن الاحتجاجات التي انطلقت الأربعاء، تبدأ في وقت متأخر من المساء وتتواصل حتى ساعات الفجر الأولى.



وتشهد العاصمة المؤقتة هذه الأيام تصاعدا لحالة الغضب الشعبي إزاء انهيار العملة المحلية وتزايد ساعات انقطاع خدمة الكهرباء فضلا عن وصول الوضع المعيشي لمعظم المواطنين لحد لا يستطيعون فيه توفير حاجيات أسرهم من المواد الغذائية الأساسية بفعل ارتفاع الأسعار.

