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عدن - ياسمين التهامي - زوجة سعودية تفضح زوجهاوتكشف كيف تبدلت الأحوال في شهرالعسل فأصبحت هي الرجل وهوالمرأة

كشفت زوجة سعودية عن تفاصيل الصدمة التي تعرضت لها في ليلة الدخلة، موضحةً أنها تزوجت الشخص الذي كانت تحبه وعاشت معه قصة حب لسنوات، وظلت تحلم وتنتظر اليوم الذي ستجتمع فيه مع فارس أحلامها، لكن تلك الأحلام تحولت إلى سراب في اول ليلة من الزواج، وانصدمت بحقيقة فارس أحلامها في ليلة الدخلة، حيث اكتشفت أنه "ما بيقدرش"، حسب قولها، موضحةً أنها أصبحت هي الراجل وهو المرأة في شهر العسل.

وأضافت الزوجة في رسالة وجهتها إلى أحد المواقع الاستشاريّة، أنها طوال فترة علاقة الحب التي جمعتها بذلك الشخص قبل الزواج لم تكتشف أنه لا يستطيع المعاشرة الزوجية ويميل إلى التشبه بالنساء. موضحةً أنه لم يعترف لها بذلك إلا في ليلة الدخلة، حيث طلب منها أن تقوم هي بدور الراجل وهو المرأة، واعترف لها لها بدون خجل أنه لا يستطيع أن يمارس معها العلاقة إلا بعد أن تقوم هي ببعض الأمور الصادمة التي تساعده في تحسن نشاطه الجنسي حسب قوله.

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واوضحت أنها رفضت في بداية الأمر تنفيذ طلبات زوجها، لكنها أصر والح عليها حتى خضعت لذلك وقبلت ان تقوم هي بدور الراجل لبعض الوقت فقط، موضحة أن نشاطه الجنسي تحسن بالفعل بعد أن قامت بذلك الأمر واستطاع أن يعاشرها بشكل طبيعي.

وقالت الزوجة أن زوجها كان يطلب منها ذلك الأمر بشكل شبه يومي، حتى فاض صبرها وغادرت إلى منزل أهلها لكنها لم تستطع اخبارهم بالسبب الحقيقي الذي جعلها تغادر منزل زوجها بعد 40 يوم فقط على زفافها إليه.



وأضافت أنها في حيرة من أمرها، فهي لا تريد ان تفضح زوجها أمام أهلها، كما انها في ذات الوقت لا تستطيع أن تستمر بالعيش معه وهو بهذا الوضع.

وطلبت الزوجة السعودية من الموقع الاستشاري نصحها بالتصرف السليم والخطوة الصحيحة التي يجب عليها القيام بها.



وردت خبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة ابتهال السيد على سؤال الزوجة السعودية ونصحتها بأن تقنع زوجها بالذهاب إلى أحد المراكز المختصة لتلقي العلاج اللازم، وان عليها الوقوف بجانبه وحفظ سره حتى يتماثل للشفاء.

وأضافت الدكتورة ابتهال السيد أنه في حال رفض الزوج الذهاب إلى أحد المراكز المختصة لتلقي العلاج، فليس أمام الزوجة في هذا الوقت سوى أن تخبر أهلها بتفاصيل المشكلة وأن تهجره حتى يعود إلى وضعه الطبيعي أو تنفصل عنه خيراً لها.