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عدن - ياسمين التهامي - الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. وتكشف الشروط والمزايا وطريقة التقديم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للجنسين للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي: الشروط والمهارات المطلوبة: اقراء ايضاً : - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. - أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد). - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. - أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي). - أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية). - إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة. الوثائق المطلوبة: - سيرة ذاتية محدثة. - بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل. - جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل. - الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج. - نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72. المزايا: - راتب شهري تنافسي. - بدل نقل. - بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً. - تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة). - بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة). - قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة). - عروض وتخفيضات للموظفين. طريقة التقديم: - التقديم للرجال: إضغط https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobdetail.ftl?job=2300002B&tz=GMT%2B03%3A00&tzname=Asia%2FRiyadh - التقديم للنساء: إضغط https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobdetail.ftl?job=2300002E&tz=GMT%2B03%3A00&tzname=Asia%2FRiyadh

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