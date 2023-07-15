شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الطالب حسين القملي الماجستير بامتياز عن رسالته الموسومة ب" اتجاهات الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية الجنوبية واهتماماته بمضمون إتفاق ومشاورات الرياض" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش قسم الصحافه والاعلام بكلية الآداب جامعة عدن، صباح اليوم السبت، في العاصمة عدن، رسالة الماجستير بعنوان" اتجاهات الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية الجنوبية واهتماماته بمضمون اتفاق ومشاورات الرياض" دراسة تحليلية من نوفمبر ٢٠١٩ إلى أبريل ٢٠٢٢ المقدمة من الطالب حسين صالح حسين القملي.

وفي بداية المناقشة استمعت اللجنة التي تكونت من الأستاذ الدكتور محمد عبده هادي، رئيسا ومشرفا علميا، والأستاذ المشارك الدكتور علي عبد الله باقطيان، عضوا ومناقشا داخليا، والدكتور المساعد سليم النجار، نائب عن المناقش الخارجي، الأستاذ الدكتور حسن عبد الله دجرة الذي أعتذر لظروف خاصة، إلى الطرح المقدم من الطالب حسين القملي.

وأشادت اللجنة المناقشة بالدراسة التحليلية التي أستند فيها الطالب على المنهج العلمي المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي بعد مراجعة أكثر من 100 مرجع علمي، مشيرين إلى أن الطالب جمع في الرسالة تخصصين علميين: التخصص الإعلامي ب"اتجهات الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية الجنوبية" والتخصص السياسي ب"الاهتمامات بمضمون اتفاق ومشاورات الرياض".

و في نهاية المناقشة تم منح الطالب درجة الامتياز مع قبول الرسالة جزء من متطلبات أطروحة الدكتوراه، وحضر المناقشة المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية وعيدروس باحشوان رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والعديد من الدكاترة والأساتذة والشخصيات العسكرية والمدنية.