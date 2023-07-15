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عدن - ياسمين التهامي - رائد أعمال سعودي ..ويشرح أسهل طريقة لكسب 20 ألف ريال سعودي في الشهر .."تفاصيل"

كشف خبير التسويق الالكتروني السعودي عبد الرحمن خالد أن الجميع الجميع يستغرب من أن الكثير من المواقع الإلكترونية مجانية، ويستغربون من أين تمويلها

وكشف خلال أحد الفيديوهات أن الإعلانات التي تظهر على المواقع هي مصدر الدخل للموقع.

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وقال بإمكانك كسب 20 ألف ريال سعودي بكل سهولة عن طريق إنشاء موقع،وتكون في هذا الموقع قيمة مضافة أو محتوى جذاب، وعندما يكثر الزوار

قم بالتسجيل في قوقل أدسنس وهم رح يحطوا الإعلانات على موقعك أو مدونتك وتجيك فلوس من خلال الاعلانات..

الجدير بالذكرأن التجارة الالكترونية والتسويق الإلكترونية تحقق أرباح طائلة وبشكل أسهل من التجارة بالطرق التقليدية.