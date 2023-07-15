استشهاد امرأة ونجلها بقصف حوثي على قرى المدنيين في حيفان جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهدت امرأة ونجلها بقصف مدفعي لمليشيا الحوثيين الإرهابية على قرى المدنيين في مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)



وقالت مصادر ميدانية لـ" يمن شباب نت"، الليلة الماضية، إن المليشيا قصفت قرى المدنيين في مديرية حيفان بالتوازي مع قصف مماثل على خط التماس في مديرية مديرية طور الباحة شمالي لحج.



وأضافت أن القصف استهدف منزل المواطن (مختار عبده) لتستشهد زوجته ونجله عمر على الفور



وأشارت إلى وقوع أضرار مادية في منازل أخرى جراء القصف.



وتعمد المليشيا الارهابية إلى قصف قرى المدنيين بين الحين والآخر في المناطق الآهلة بالسكان شمالي لحج والمناطق المتاخمة لها جنوبي تعز، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

