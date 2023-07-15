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عدن - ياسمين التهامي - المشهورة السعودية هند القحطاني تصدم الجميع وتتلو القرآن بصوت عذب وهذاما قالته بعدانتهائها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمشهورة سناب شات هند القحطاني، وهي تستعرض حديقة منزلها، وتتلو آيات من القرآن الكريم.
وظهرت هند في مقطع الفيديو، وهي تستعرض حديقتها، قائلة: “كل هذا لي”، ثم قرأت الآية 39 من سورة الكهف: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدا﴾، وكررت هند: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، ثم تلت الآية 37 من سورة آل عمران: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب﴾.
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