أبين.. إصابة خمسة جنود بحادث مروري

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب خمسة جنود من محور أبين العسكري بجروح جراء حادث مروري، مساء أمس الجمعة.



وقالت مصادر طبية لـ "يمن شباب نتت"، إن خمسة جنود من أفراد اللواء 103 مشاه كان يستقلون سيارة إسعاف تابعة للواء، أصيبوا جراء انقلاب سيارتهم في الطريق المؤدي إلى مديرية لودر.



وحسب المصادر فإن الجنود كانوا يسعفون جنديا أصيب بوعكة صحية إلى مستشفى لودر.



وأوضحت المصادر، أنه جرى نقل الجنود المصابين لمستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.



وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أبين تفتقر لوجود مستشفى مرجعي حكومي أو حتى خاص قادر على تقديم الراعية الطبية الكاملة للسكان.

