بينها 10 آلاف بندقية.. وثائق أمريكية تكشف حجم الأسلحة التي أرسلتها إيران للحوثي وصادرتها البحرية بين عامي 2021 و2023

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت وثائق لمحكمة أمريكية أن حكومة الولايات المتحدة صادرت آلاف الأسلحة في عامي 2021 و2023، والتي تعتبر جزءاً من عملية تهريب إيرانية تدعم قوات المتمردين الحوثيين في اليمن.



وتُظهر صور المحكمة صفوفًا مكدسة بدقة من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.



في عامي 2021 و 2023، اعترضت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أربع سفن تبحر في المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب.



كانت على تلك السفن آلاف الأسلحة وما يقرب من 800 ألف طلقة ذخيرة تعتقد الحكومة الأمريكية أنها جزء من عملية تهريب إيرانية لدعم قوات المتمردين الحوثيين في الجمهورية اليمنية.





زعم ممثلو ادعاء أمريكيون في مذكرة ضبط مقدمة في 6 يوليو/تموز أن ذراعًا للجيش الإيراني - الحرس الثوري الإسلامي، الذي صنفته إدارة ترامب منظمة إرهابية أجنبية في عام 2019 - كان يهرب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة لدعم قوات الحوثيين في اليمن.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "لا توجد طريقة معقولة يمكن أن تصل بها هذه الأسلحة والذخائر إلى السفن بين إيران واليمن باستثناء أن الحرس الثوري الإسلامي استمر في نمط تهريب المساعدات إلى قوات الحوثيين في اليمن".



منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يخوض الحوثيون حربًا أهلية مع الحكومة اليمنية بعد أن استولى التنظيم على العاصمة صنعاء في عام 2014. واُتهمت إيران على نطاق واسع بدعم الفصيل المتمرّد.



اعترضت البحرية الأمريكية أربع مراكب شراعية - سفن ضيقة تعمل غالبًا دون "إرسال إشارة تحديد آلية"، وفقًا للادعاء الأمريكي - في 6 مايو و 20 ديسمبر في عام 2021 وفي 6 و 15 يناير من هذا العام.





وقال مسؤول وزارة الدفاع إن السفن الأربع زارت موانئ معروفة للحرس الثوري الإيراني وذهبت عبر طرق "تتماشى مع عمليات التهريب السابقة للحرس الثوري الإيراني".



إجمالاً، صادرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 10000 نوعا مختلفاً من البنادق، وحوالي 300 رشاش، و 194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وما يقرب من 800000 طلقة ذخيرة، من بين أسلحة أخرى.





كما صادرت الحكومة الأمريكية 2556 بندقية هجومية من النوع 56، و 35 بندقية هجومية روسية الصنع، و 194 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع، و 183 رشاشًا للأغراض العامة.



بالإضافة إلى100 بندقية قنص صينية الصنع، و 52 بندقية إيرانية الصنع مضادة للعتاد، و 50 روسية الصنع، إضافة لصواريخ موجهة مضادة للدبابات.



في 15 يناير 2023، اعترضت السلطات الأمريكية سفينة في خليج عمان. كانت السفينة تحتوي على 2999 بندقية هجومية من النوع 56، و 100 بندقية كاربين، و 101 مدفع رشاش للأغراض العامة، و 578400 طلقة ذخيرة.

المصدر: INSIDER

