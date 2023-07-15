مركز حقوقي: مليشيات الحوثي الإرهابية قتلت وجرحت أكثر من 22 ألف مدني في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، السبت، إن المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة إيرانياً، قتلت 4105 مدنياً وأصابت 17948 آخرين بينهم نساء وأطفال بمحافظة تعز خلال الفترة من 21 مارس 2015 وحتى 30 يونيو 2023م.



جاء ذلك في تقرير أصدره المركز اليوم بعنوان (تعز.. أطول حصار في التاريخ.. ثمانية أعوام من الحصار والقتل الممنهج).



وأوضح التقرير، أن من "بين القتلى 878 طفلاً و464 امرأة، ومن بين الاصابات 2132 طفلاً و2660 امرأة"، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي حصدت حياة نحو 779 مدنياً بينهم 38 طفلاً و23 امرأة، وأصيب اثرها 1296 مدنياً بينهم 71 طفلاً و30 امرأة.



وبحسب التقرير، فقد بلغت حالات الاختطاف 496 حالة لمدنيين و 175 حالة إخفاء قسري، و 897 حالة احتجاز تعسفي، و 102 حالة تعذيب، و 97 حالة اعتداء على مدنيين، و 78 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.



وقال إن إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك 614 ممتلكاً تم تفجير 11 مبانٍ، وتدمير 87 مبنى ومنشأة عامة ولحق الضرر كليا ب 62 منشأة ومبنى، وجزئيا 379 أخرى واقتحام ونهب 29 ممتلكا عاما وتضررت 26 مركبة عامة.



وأضاف، أن إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك بلغت نحو 3387 ممتلكا تم تفجير 169 منزلا وتدمير 208 منزلا ومنشأة خاصة ولحق الضرر كليا بـ 323 منشأة ومنزل وجزئيا بـ 1941 أخرى وتم اقتحام ونهب نحو 48 منزلا ومنشأة وتضررت 511 مركبة خاصة ورصد 187 حالة انتهاك أخرى لممتلكات خاصة.



وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن حصار المليشيات الحوثية المطبق على مدينة تعز يعد أطول حصار في التاريخ الحديث.



وأشار إلى أن المليشيا تعمد بهذا الحصار وممارسة القتل اليومي على استمرار منهجها نحو إبادة المدينة، وارتكاب أشنع جريمة على وجه التاريخ بشكل عنصري ضد أبناء المحافظة الأكثر سلمية ونضالا.



