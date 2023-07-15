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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: منفذ الوديعة يوجه تنبيه هام لجميع المسافرين اليمنيين المتوجهين إلى السعودية

يشهد منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية ازدحام شديد بالمسافرين الداخلين إلى الأراضي السعودية. ووجهت صفحة تحمل إسم منفذ الوديعة تنبيه هام لجميع المسافرين المغادرين من اليمن إلى السعودية، اوضحت فيه ان المنفذ يشهد ازدحام شديد بالسيارات. اقراء ايضاً : وكان الكثير من اليمنيين العاملين في السعودية قد عادوا الى وطنهم مطلع الشهر الحالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أهاليهم واسرهم.

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