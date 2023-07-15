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عدن - ياسمين التهامي - هبوط سعر الذهب في السعودية السبت 15 يوليو.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف اليوم السبت 15 يوليو 2023، وذلك مقارنة بأسعار أمس، فهبط سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 235.77 ريال، بما يعادل نحو 62.87 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 يوليو 2023 سعر الذهب في السعودية السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 235.77 ريال 62.87 دولار عيار 22 216.12 ريال 57.63 دولار عيار 21 206.30 ريال 55.01 دولار عيار 18 176.83 ريال 47.15 دولار عيار 14 137.53 ريال 36.68 دولار عيار 12 117.88 ريال 31.44 دولار

سعر الذهب اليوم السبت 15 يوليو 2023 في السعودية

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية ليسجل 235.77 ريال، بما يعادل 235.77 دولار.

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سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 عند 216.12 ريال، بما يعادل 57.63 دولار.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر اذهب عيار 21 تراجعا لمستوى 206.30 ريال، بما يعادل 55.01 دولار.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 176.83 ريال، بما يعادل 47.15 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت انخفاضًا عند 1.650 ريال، بما يعادل 440.11 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية لـ 7.332 ريال، بما يعادل 1955 دولار.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب ثباتاً عند 235.768 ريال، بما يعادل 62.871 دولار.