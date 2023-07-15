شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين في السعودية.. هذه الدولة الخليجية فتحت باب التجنيس لجميع الأجانب ووضعت شروط سهله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين في السعودية.. هذه الدولة الخليجية فتحت باب التجنيس لجميع الأجانب ووضعت شروط سهله

الجنسية القطرية يحلم الكثير من العرب الحصول عليها، وذلك لأنها من أقوى الجنسيات الخليجية، ويحتل جواز السفر القطري المرتبة 55 عالميًا وفقًا لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر، ويحصل حامل جواز قطر على الكثير من الامتيازات، أهمها حرية التنقل العالمي لحامله، حيث يمكنه السفر إلى 99 دولة على مستوى العالم بدون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي تقدمها الحكومة القطرية لمواطنيها، لذلك اصبح الجواز القطري حلم الكثير من العرب، خصوصاً الوافدين في السعودية وبقية دول الخليج، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على الجنسية القطرية وشروط التجنيس التي حددها القانون القطري.

اقراء ايضاً :

يمثل عدد الوافدين في قطر حوالي 88% من إجمالي عدد السكان، وأكثرهم من الهند إذ يبلغ عددهم 500 ألف وافد، ثم تليها نيبال إذ يبلغ عدد الوافدين منها 400 ألف، ثم بنجلاديش والفلبين إذ يبلغ عدد الوافدين منهما 200 ألف، وتعتمد قطر اعتمادًا كبيرًا على العمالة الوافدة ويسعى كثير منهم إلى الحصول على الجنسية القطرية، لكن ما هي شروط التجنيس في قطر.

شروط التجنيس في قطر 2023

يبلغ عدد القطريين الأصليين حوالي 12% من إجمالي عدد السكان في قطر، ويعد الاقتصاد القطري ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، ونظرًا لقلة عدد السكان يعتمد الاقتصاد القطري أكثر على العمالة الوافدة.

ماهي شروط التجنيس في قطر

وضعت الدولة عدة شروط يجب أن تتوفر في من يطلب الحصول على الجنسية القطرية، وهي:

الميلاد أو حق الدم

يستطيع كل من الآتي الحصول على الجنسية القطرية وهم:

• الأطفال مجهولة النسب والمولودة في الأراضي القطرية.

• الأطفال من أب قطري الجنسية بغض النظر عن مكان الولادة.

• يجوز لأي شخص يثبت أنه قطري الأصل الحصول على الجنسية القطرية وفق شروط التجنيس في قطر

• لا تمنح الأم القطرية الجنسية لأبنائها من زوج أجنبي.

الزواج

يمكن الحصول على الجنسية القطرية من خلال الزواج، وذلك وفقًا للشروط التالية:

• لا تمنح الزوجة القطرية الجنسية القطرية لزوجها الأجنبي.

• لا تسقط الجنسية القطرية عن المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي إلا إذا حصلت على جنسية بلد الزوج.

• تحصل المرأة الأجنبية المتزوجة من قطري على الجنسية القطرية لكن بعد استيفاء شروط التجنيس في قطر.

التجنيس

قطر تفتح باب التجنيس للأجانب المقيمين بها، وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون مقيمًا في قطر إقامة مشروعة هو وأفراد أسرته مدة لا تقل عن 20 عامًا متتالية أو 15 سنة متتالية إذا كان عربيًا.

•ألا تزيد مدة خروج طالب الجنسية من قطر عن شهرين في السنة.

• أن يتوفر له وسيلة مشروعة لكسب الرزق.

• حسن السير والسلوك، ولم يسبق إدانته في أي قضية مخلة بالشرف سواء في قطر أو خارجها.

• أن يتقن اللغة العربية.

تجنيس زوجة القطري

تُمنح الجنسية القطرية للمرأة الأجنبية المتزوجة من قطري، لكن يجب استيفاء شروط التجنيس في قطر الخاصة بالزوجة الأجنبية، وهي:

• أن تقدم طلب إلى وزارة الداخلية وتقر بكامل إرادتها إنها تريد الحصول على الجنسية القطرية.

• يجب مرور مدة 5 سنوات على الزواج.

• لا تُمنح الجنسية القطرية للمرأة الأجنبية المتزوجة من قطري في حال إنتهاء الزواج سواء بالطلاق أو وفاة الزوج قبل مرور مدة الخمس سنوات، إلا إذا كان لها أبناء قطريين وتستمر الإقامة في قطر إلى أن تكمل المدة المطلوبة.

• يجوز لوزير الداخلية زيادة المدة عن 5 سنوات المطلوبة وفقًا للمصلحة العامة.

مميزات مواليد قطر

يحصل المواطن القطري على عديد من المميزات، وكذلك يستطيع الأجنبي الحاصل على الجنسية القطرية الحصول على المميزات نفسها، وهي:

• التعليم المجاني.

• المساعدات الطبية.

• يستطيع الحاصلون على الجنسية القطرية الاستثمار في المجال العقاري، وتحصيل عوائد الإيجار.

• يستطيع حاملو جواز السفر القطري السفر إلى 70 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ودخول 50 دولة بتأشيرة عند الدخول.

• يمكن لحاملي الجنسية القطرية السفر بسهولة إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي.

• يمكن للحاصلين على الجنسية القطرية تولي المناصب العامة، لكن بعد مرور 5 سنوات على الحصول على الجنسية.

تجنيس الخليجيين في قطر

لا تختلف شروط التجنيس في قطر بالنسبة للعرب أو الخليجيين عن الجنسيات الأخرى إلا في البنود التالية:

• يمكن للعرب والخليجيين الحصول على الجنسية القطرية بعد مرور 15 عام على الإقامة في قطر.

• يمكن للعرب الحصول على الجنسية القطرية إذا لم تنطبق عليهم شروط التجنيس في قطر وذلك في حالة إذا أدى للحكومة القطرية خدمات جليلة عادت على البلد بمنافع كبيرة.

أسئلة شائعة

• كيف يمكن الحصول على الجنسية القطرية؟

يمكن للعرب والأجانب الحصول على الجنسية القطرية بعد استيفاء شروط التجنيس في قطر

• إلى من تقدم طلبات الحصول على الجنسية القطرية؟

تقدم الطلبات إلى مدير دائرة الجنسية والجوازات والهجرة.

• هل يترتب على كسب الأجنبي الجنسية القطرية حصول زوجته الأجنبية عليها؟

لا يحق لزوجة الأجنبي الحاصل على الجنسية القطرية الحصول على الجنسية إلا بعد مرور عام من تاريخ كسبه للجنسية القطرية.