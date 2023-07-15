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عدن - ياسمين التهامي - حلم طال انتظاره..للوافدين في السعودية يمكنكم العمل في هذه المهن بدون كفالة او رسوم تجديد

كشف مصدر مسؤول في السعودية عن قرار هام بإلغاء نظام الكفيل في السعودية للوافدين والمقيمين وكذلك للتابعين والمرافقين لهم وفق توضيحات من الجوازات. الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من أجل منع تحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيئ منهم للوافدين. اقراء ايضاً : هذا وقد حدد القانون السعودي عدد من الهن التي تمكن الوافدين من نقل كفالتهم لنفسهم المملكة وهي مجال الورش مجال التوريدات مجال المقاولات مجال الحرف اليدويومن جانبه أشار وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان بأن تسعى الوزارة في هذه الفترة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخلص من نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.

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