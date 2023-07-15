حضرموت.. تدشين فعاليات مهرجان البلدة السياحي لعام 2023م

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم السبت، فعاليات مهرجان البلدة السياحي 2023م بمدينة المكلا مركز المحافظة شرقي اليمن.



وطاف ابن ماضي بحضور قيادات السلطة المحلية وجمع غفير من المواطنين المنتشرين على شواطئ مدينة المكلا؛ بأجنحة الموروث الشعبي والصناعات التقليدية والوجبات الحضرمية، الى جانب معرض الصور لمشاريع السلطة المحلية، والمسابقات الرياضية الشاطئية.



بالتزامن شهدت مدن الشحر - شحير - بروم ميفع -الريدة وقصيعر، في المحافظة ذاتها، فعاليات مماثلة احتفاءً بتدشين المهرجان.



كما دشن المحافظ بن ماضي أيضا، إطلاق الحمام الزاجل في سماء سواحل المكلا في رسالة سلام تبعثها حضرموت للعالم.



وشهد محافظ حضرموت الرقصات الشعبية بمشاركة زهرات المكلا، كما شهد العروض البحرية التي نفذها الصيادون مشكّلين لوحة بحرية جميلة.



واطلع على خطة قوات خفر السواحل وانتشارها على سواحل حضرموت لتقديم التوعية والتدخل اللازم عند الضرورة، مؤكداً حرص السلطة المحلية على اقامة مهرجان البلدة لإضفاء البهجة على المواطنين.



وأعرب ابن ماضي، عن ارتياحه لحجم الحضور على امتداد سواحل المحافظة، مؤكدًا انه مهرجان للسلام وتحريك عجلة السياحة.



وتشهد ساحة العروض التي جرى إعادة تأهيلها لاحتضان فعاليات المناسبة، مساء اليوم، افتتاح معارض للأسر المنتجة وريادة الأعمال، وحفل فني ساهر يعكس الابتهاج بالمناسبة، فيما تشهد المكلا كرنفال للألعاب الشعبية والرقص الشعبي.

