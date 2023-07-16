حضرموت.. الأجهزة الأمنية تضبط 935 جريمة جنائية خلال ثلاثة أشهر 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، السبت، عن تمكنها من ضبط 935 جريمة جنائية في كافة مديريات الساحل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023م.

ونقلت وكالة سأ، عن المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع المنهالي قوله، إن جميع تلك الجرائم قد تم استكمال التحقيقات فيها، وجمع محاضر استدلالاتها، وتمت إحالتها إلى النيابة، وإحالة كافة المتهمين بارتكابها إلى النيابات المختصة بالمحافظة.

وأشاد مدير عام أمن ساحل حضرموت، بالجهود الكبيرة التي تُبذل في إدارات ومراكز الأمن والشرطة للحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى بذل المزيد من الجهد والتضحية لمواصلة الإنجازات الأمنية، وتدعيم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مديريات ساحل حضرموت، والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، وزعزعة سكينة المواطنين.