نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي وفاة الكاتب والصحفي "فيصل الصوفي"

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت نقابة الصحفيين اليمنيين الكاتب والصحفي فيصل الصوفي الذي انتقل إلى بارئه اليوم السبت 15 يوليو 2023م بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز ال 63 عاما.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الصحافة اليمنية برحيل الصوفي صحفيا وكاتبا متميزا ومثقفا له اسهامات مهمة في تطوير العمل الصحفي والإبداعي.

وعبرت النقابة بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وكافة الوسط الصحفي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

والفقيد من مواليد عام 1960م، في قرية عيريم مديرية القبيطة محافظة لحج،متزوج وله سته اولاد، اربعة بنين (نادر وشهدي وهيثم وحافظ )، وابنتين (بثينة والزهراء).

وتلقى تعليمه الإبتدائي في مدرسة الشعب أعبوس محافظة تعز وأنهى الإعدادية والثانوية في صنعاء، ثم حصل على شهادة البكالوريوس من كلية التربية قسم الدراسات الاسلامية جامعة صنعاء عام 1986.

وعمل الفقيد رئيسا لتحرير صحيفة 22 مايو، كما عمل رئيسا لقسم التحقيقات بصحيفة الميثاق، ثم مديرا لتحرير الصحيفة، ونائبا لرئيس تحرير مجلة الموقف.

وشغل الفقيد العديد من المواقع اهمها المستشار الاعلامي لوزير التربية والتعليم، ونائب مدير المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام، والمشرف العلمي للمركز العام للدراسات والبحوث والإصدار.

وتولى مهام المدير التنفيذي لمنظمة ملتقى المجتمع المدني ومدير تحرير مجلة (القسطاس) القانونية.

وعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية واللغة العربية في مدارس ثباب قبيطة محافظة لحج، و ثانوية الكويت في الراهدة، و المدرسة الكبرى في مدينة تعز، ثم مديرا لمدرسة الفتح أعبوس محافظة تعز.

ونشر الفقيد خمسة كتب وشارك في تاليف (11) كتابا وتقريرا دوريا.