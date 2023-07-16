مجلس حضرموت: ماضون في مشروع تمثيل أبناء المحافظة سياسيًا واجتماعيًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، المهندس بدر باسلمة، أن المجلس ماضٍ في مشروعه بتمثيل أبناء المحافظة سياسيا وإجتماعيا بما يخدم التنمية في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه في سيئون، يوم السبت، عدد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، مؤكدًا أن أبناء المحافظة مخولون بتمثيل أنفسهم والسيادة على قرارهم.

ورحب رئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، بأي تفاهمات مع المكونات السياسية الأخرى بما يخدم مصالح أبناء المحافظة.

وأوضح أن الهيئة أنجزت جزءا كبيرا من الوثائق واللوائح التأسيسية على طريق عقد المؤتمر العام لإطلاق المجلس بحضور كافة المكونات الحضرمية بعد نحو شهر.