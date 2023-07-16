خطر الدورات الطائفية.. الحكومة: عناصر حوثية قتلت 44 شخصًا من أقاربها منذ 2020 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت الحكومة اليمنية، السبت، عن مقتل 44 شخصًا على يد أقربائهم وذويهم الحوثيين، منذ مطلع 2020، في عدد من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في مشهد يؤكد خطر الدورات الطائفية التي تتبناها لأتباعها.

وأوضحت الحكومة، أن من بين قتلى الحوثي، (11) أب قتلوا على يد ابنائهم الحوثيين، و (9) حالات قتل بحق أبنائهم الأطفال، تلاها قتل الزوجات بواقع خمس حالات، و(4) أشقاء وشقيقات، إضافة إلى 10 آخرين إحداهم "أم" فيما نجا أحد الأباء من موت محقق على يد ابنه الحوثي.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وقال الإرياني، إن الجريمة المروعة التي ارتكبها المدعو (أصيل محمد عبد الجليل سرحان أحمد) احد عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، بطعن والده، واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض، بعدة طعنات، في قرية النوبة بالأمجود محافظة تعز، نقلوا على إثرها للمستشفى، بعد أيام من عودته من "دورة ثقافية" يعيد التذكير بمئات الجرائم التي ارتكبتها عناصر المليشيا بحق اقاربهم.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجرائم التي تنشر عبر وسائل الاعلام لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة "قتل الأقارب" من قبل عناصر مليشيا الحوثي الارهابية، وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه المليشيا من تعتيم على الاوضاع في مناطق سيطرتها، وقمع وارهاب وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل.

وأكد الإرياني ان ظاهرة قتل عناصر مليشيا الحوثي المنخرطين في "دورات ثقافية" والعائدين من جبهات القتال، لاقربائهم بتلك الصورة الوحشية، تسلط الضوء على خطورة الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من ايران التي يتلقاها عناصر المليشيا.

وجدد وزير الإعلام التأكيد على الخطر الذي يمثله الحوثي على النسيج الاجتماعي، بما في ذلك إثارة العنف والتطرف الديني، والتأثير على القيم والمبادئ الأسرية، وتشويه الحقائق، وتهديد الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بالقيام بمسئولياتهم في ادانة هذه الجرائم المروعة التي تؤكد الخطر الداهم والمستمر الذي يمثله عناصر المليشيا الحوثية على الأمن والسلم الاهلي.

وأشار إلى فداحة ما يتعرضون له من غسيل لادمغتهم، والتوحش الذي يمرسونه بحق أقرب الناس اليهم، ناهيك عن باقي أفراد المجتمع، وضرورة توفير الحماية لملايين المدنيين من التوحش الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.