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عدن - ياسمين التهامي - رجل تسعيني سعودي يتزوج بمراهقة بموافقة الأهل وفي ليلة الزفاف حصلت المفاجئة التي صعقت الجميع 2023/07/16 الساعة 09:54 صباحاً (جهينةيمن) احتفل الشيخ ناصر بن وهق المرشدي العتيبي الذي يبلغ من العمر 90 عامًا مساء الأربعاء بحفل زواجه في عفيف.

وعلق عدد من المواطنين على الفيديو مقدمين له التهنئة بالزواج، و متمنين له دوام الصحة والعافية. اقراء ايضاً :

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