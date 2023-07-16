اليمن.. مصرع قيادي بارز في مليشيا الحوثي برصاص مسلحين قبليين بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعه، وأصيب آخرون، برصاص مسلحين قبليين، شرقي مدينة الحزم، بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي (محمد أحمد النصرة) الذي يحمل الاسم الحركي "عقيل المطري" والمنتحل لصفة عمليات المنطقة العسكرية السادسة، لقي مصرعه وأصيب اثنين من مرافقيه برصاص مسلحين قبليين من قبيلة (آل صيدة ـ بني نوف)، أمس السبت.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد اعتداء عناصر مليشيا الحوثي على سيارة مسلحين من قبيلة "آل صيدة" كانوا يطالبون بالإفراج عن أحد أبناء القبيلة المختطف لدى المليشيات.



وتشهد محافظة الجوف اشتباكات بين الحين والآخر بين القبائل ومليشيا الحوثي جراء انتهاكاتها بحق السكان ومساعيها المستميتة لتركيع القبائل ونهب أراضيهم.

