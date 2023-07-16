شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعوديةأحبت رجل ذو دين وأخلاق لكنه لم يلتفت إليها أبدا فابتكرت طريقة شيطانية للإيقاع به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعوديةأحبت رجل ذو دين وأخلاق لكنه لم يلتفت إليها أبدا فابتكرت طريقة شيطانية للإيقاع به

كشف شاب قصة تعاطيه المخدرات بسبب الفتيات، قائلا: “للأسف اللي طيحني في المخدرات البنات، خلوني أدمن”.

وأوضح ريان خلال حديثه مع برنامج طريق النجاة المُذاع على القناة السعودية:” أول مرة تعاطيت كنا طالعين حفلة وذهبنا إلى استراحة، شباب وبنات، وكلهم كانوا متعاطين، وكنت أنا اللي بينهم صاحي، وجعلوني أجرب، وبدأت بتناول حبة واحدة أعطتها لي بنت”.

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وأشار إلى أن فتاة عرضت عليه إحضار المخدرات له وتكون الوسيط بينه وبين البائع، وكانت تستلم من البائع وتعطيه المخدرات، لافتا إلى أنه أنفق راتبه كله على شراء المخدرات وباع سيارته لشراء المخدرات