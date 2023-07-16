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عدن - ياسمين التهامي - المديرية العامة للجوازات تصدم جميع المواطنين السعوديين على تويتر..أنت ملزم بهذا الاجراء

شددت المديرية العامة للجوازات، على إلزامية مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق؛ لغرض فحص الجواز السابق عند التجديد.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، وقال السائل: إنه أجرى تجديد جواز من تاريخ 20/ 6/ 2023 وإلى الآن حالة الطلب في انتظار مراجعة الجواز، مستفسرًا عن الإجراء الذي يجب أن يقوم به لاستلام الجواز. بدورها ردت المديرية العامة للجوازات على السائل عبر حساب خدمة العملاء قائلة: يلزم مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق، لغرض فحص جوازك السابق عند التجديد.

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ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية في وقت سابق، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وأوضحت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر. كما أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و“توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.