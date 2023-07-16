شكرا لبحثكم عن خبر محاولة اغتيال قيادي حوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق مجهولون النار على نجل حسين الحوثي الأب الروحي للحوثيين شمال العاصمة صنعاء والذي كان في طريقه للعاصمة قادما من محافظة عمران . وقالت مصادر أمنية ان مجهولين اطلقوا النار على علي حسين الحوثي والذي يشغل منصب مدير عام القيادة والسيطرة والمسؤول الأول عن قوات النجدة . وأضافت المصادر إن علي حسين الحوثي والذي ينتحل رتبة لواء أصيب في العملية لكن زوجته فارقت الحياة فورا بعد اصابتها بعدة أعيرة نارية . هذا وتم اغتيال قياديين حوثيين آخرين في محافظة الجوف بينهم رئيس عمليات المنطقة السادسة عقيل المطري والذي ينتحل رتبة لواء وآخر من نفس منطقة بني مطر.

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