قيادي حوثي يعاود السطو على أرضية أحد التجار وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، السطو بقوة السلاح على أرضية تابعة لأحد التجار، وسط مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة لقيادي حوثي يدعى "أبو سرمد"، قدمت ليل الجمعة على متن أطقم حوثية، وشرعت بالسطو على أرضية للتاجر "محمد الدعيس"، في شارع "الدائري الغربي" وسط مدينة إب.



وأضافت أن القيادي الحوثي استقدم معدات وأدوات للحفر بهدف بناء استحداثات في الأرضية بحماية مسلحين.



يُشار إلى أن القيادي الحوثي سبق وأن اقتحم الأرضية المؤجرة كمعرض للسيارات، في يناير الماضي، وقام بإجبار صاحب المعرض من إخلائه بقوة السلاح.



ولجأ التاجر الدعيس، حينذاك للقضاء لإنصافه من عملية السطو، إلاّ أن القيادي الحوثي استبق الجلسة القادمة المقررة مطلع أغسطس القادم وقام بعملية السطو مجددا لفرض أمر واقع.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات نهب وسطو بقوة السلاح على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل قيادات نافذة داخل المليشيا الانقلابية.

