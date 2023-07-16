شكرا لبحثكم عن خبر حفل فني بهيج في اول أيام موسم البلدة بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة المكلا مساء امس حفلا فنيا بمشاركة الالاف من المواطنين وذلك في اول أيام موسم البلدة في المدينة.

واحيا الحفل عدد من الفنانين اليمنيين بينهم الفنانة هاجر نعمان وعدنان العطاس.

واديت في المهرجان الفني عدد من الأغاني المختلفة التي لاقت استحسان الجمهور.

وعبر مواطنون عن فرحتهم بمهرجان البلدة وهذه المهرجانات الفنية التي تعود الى المكلا عقب انقطاع دام اكثر من 15 عام .

ومن المتوقع ان تتواصل الفعاليات الفنية والرياضية في موسم البلدة خلال الفترة القادمة.

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