شكرا لبحثكم عن خبر استقالات في الائتلاف الوطني الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم عضوان في الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم الأحد، استقالتهما بشكل مفاجئ من الائتلاف.

وأعلن العضوان تقديم استقالتهما من الائتلاف الوطني الجنوبي دون توضيح الأسباب الرئيسية على اتخاذهما لهذا القرار.

والعضوان هما أحمد سالم فضل عضو رئاسة الائتلاف الوطني الناطق الرسمي سابقاً ، والشيخ هاني محمد صالح اليزيدي عضو رئاسة الائتلاف الوطني الأمين العام المساعد سابقاً.