شكرا لبحثكم عن خبر مهرجان جماهيري للمجلس الانتقالي في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقام المجلس الانتقالي عصر امس مهرجان جماهيري بمناسبة ذكرى 7 يوليو. وأقيم المهرجان في احدى الساحات العامة بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس. والقيت في المهرجان عدد من الكلمات السياسية لقيادات المجلس. وتخلل المهرجان عدد من الفقرات الفنية المختلفة.

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