شكرا لبحثكم عن خبر صاعقة رعدية تقتل فتاة في عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت فتاة شابة، جراء إصابتها بصاعقة رعدية في محافظة عمران شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن فتاة في العشرين من العمر توفيت بعد إصابتها بصاعقة رعدية في قرية الزافن بمديرية "ثلا" في محافظة عمران.

ومنذُ مارس الماضي، توفي وأصيب خمسين شخصا جراء الأمطار والسيول والصواعق الرعدية بعدد من المحافظات اليمنية.