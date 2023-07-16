المهندس أصيل خالد يحتفل بعقد قرانه

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يزيد بن سلمان - شبوة - نتقدم بأجمل آيات التهاني والتبريكات محملةً بأريج الفل والكاذي للمهندس الخلوق اصيل خالد حسن وذلك بمناسبة عقد قرانه. سائلين المولى عز، وجل أن يسعده ويدخل السروري إلى قلبه. ألف ألف مبروك أصيل وعقبال الفرحة الكبرى الزواج. المهنئون/ م. عماد العروسي م. عمرو الأحمدي م. حمزة فتحي

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