شكرا لبحثكم عن خبر وقفة احتجاجية تطالب برحيل محافظ أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم العشرات من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين والناشطين، صباح اليوم الأحد ، امام مبنى المجمع الحكومي القديم في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وقفة احتجاجية تطالب برحيل محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم و تندد بتردي الخدمات ، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المحافظة من ارتفاع اسعار السلع الغذائية و الانهيار المتسارع للعملة المحلية .

وخلال الوقفة الاحتجاجية بين عدد من المواطنين ان تنفيذهم لهذه الوقفة الإحتجاجية نتيجة لتردي الخدمات الضرورية بعد عجز السلطة التي لم تراعى مصلحة المواطن وما يحتاجه من خدمة الكهرباء و المياة و الامن والنظافة والصحة حسب تعبيرهم .

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها يرحل المحافظ، يرحل االفاسدين و الظالمين ويسقط العملاء و مطالبات بوضع معالجات عاجلة لانهيار العملة وتوفير الخدمات و تحسين خدمة التيار الكهربائي ، وايقاف الفساد .

وتوعد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالتصعيد والاحتجاجات خلال الأيام القادمة ان لم تستجيب الحكومة والمجلس الرئاسي لمطالبهم وتضع حلول بتحسين الخدمات والأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.

وتعيش المدينة حال من الغضب والاحتقان جراء انهيار الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة الجبايات المنتشرة على طول طرف المحافظة والذي بدورها انعكست على حياة ابناء المحافظة التي ارتفعت فيها الاسعار بشكل مخيف ما ينذر ببدء شرارة ثورة جياع في ظل استمرار تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية.