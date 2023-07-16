شكرا لبحثكم عن خبر محاولات لتعطيل احتفالات موسم البلدة بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر امنية في محافظة حضرموت ان مندسين حاولوا مساء امس تعطيل حفل فني أقيم بمدينة المكلا حينما قاموا برمي المشاركين في المهرجان بالحجارة .

وبحسب مصدر امني تحدث لصحيفة "عدن الغد" فان مندسين قاموا برمي الحجارة في الحفل الفني الذي شارك فيه الالاف.

واكد المصدر ان السلطات رصدت عدد من العناصر التي حاولت افتعال الفوضى وتعطيل المهرجان .

شهدت مدينة المكلا مساء امس حفلا فنيا بمشاركة الالاف من المواطنين وذلك في اول أيام موسم البلدة في المدينة.

واحيا الحفل عدد من الفنانين اليمنيين بينهم الفنانة هاجر نعمان وعدنان العطاس.

واديت في المهرجان الفني عدد من الأغاني المختلفة التي لاقت استحسان الجمهور.

وعبر مواطنون عن فرحتهم بمهرجان البلدة وهذه المهرجانات الفنية التي تعود الى المكلا عقب انقطاع دام اكثر من 15 عام

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ومن المتوقع ان تتواصل الفعاليات الفنية والرياضية في موسم البلدة خلال الفترة القادمة.