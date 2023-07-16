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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ميسي يقطع الإشارة الحمراء في ميامي الأمريكية وكاد أن يتعرض لحادث مروري

وثق مقطع فيديو نجاة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من حادث مروري قوي كاد أن يودي بحياته في مدينة ميامي الأمريكية. وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيارة ميسي تتجاوز الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق سريع ولولا انتباه السائقون إلى مركبته لتعرض لحادث. وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن لاعب ميامي كان برفقة عناصر من الشرطة لحمايته عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء. https://t.co/s3z7whdmm2 اقراء ايضاً :

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