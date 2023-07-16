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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: الشاب الذي أخذ موافقة السلطات السويدية بحرق التوراة والإنجيل يتراجع عن قراره في آخر لحظة
فاجأ الشاب السوري، الذي أخذ موافقة السلطات السويدية بحرق التوراة والإنجيل بتراجعه عن قراره في اللحظات الأخيرة.
وتراجع الشاب عن حرق كتابي التوراة والإنجيل، اليوم السبت، في ستوكهولم، قائلًا: إنه كان يريد فضح أولئك الذين يحرقون الكتب المقدسة مثل المصحف.
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وظهر الشاب أمام الكاميرات حاملا نسخة من القرآن الكريم، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي حرق أي كتاب مقدس وإنما كان هدفه لفت الانتباه بأن الإسلام يحترم الجميع.
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