شكرا لبحثكم عن خبر المحرمي يتدخل لإنقاذ مشروع الطاقة الشمسية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في ظل المتابعة المستمرة للمشاريع الخدمية في المحافظات المحررة، وخصوصًا في العاصمة عدن؛ نزل فريق مكلَّف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، إلى مشروع منظومة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن، بئر أحمد.

ويتم العمل في مشروع تركيب ألواح منظومة الطاقة الشمسية المقدَّم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقدرة (120 ميغا) للعاصمة عدن، بشكل مستمر، وبدون أي انقطاع، على مساحة مليون وخمسمائة متر، وقد تم تسوية المساحة التي يقام عليها المشروع بالكامل وتسويرها وتهيئة الأرضية للبدء الفعلي في تركيب الألواح الشمسية.

ويُعدُّ هذا المشروع أكبر محطة طاقة شمسية في اليمن؛ إذ سيعطي دفعة هائلة لقطاع الطاقة في العاصمة عدن، وسيخفض تكاليف التشغيل والحاجة إلى الوقود لتشغيل المحطات القائمة.

وسيسهم هذا المشروع في الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأطلع الفريق الذي كلَّفه النائب المحرمي على الأعمال المنجزة في المشروع، والفريق على تواصل دائم مع محافظ العاصمة عدن، ووزارة الكهرباء والجهة المنفِّذة للمشروع.

وسيستمر الفريق في متابعة أعمال التنفيذ حتى يكتمل المشروع حسب الخطة التي أعدتها الجهةالمنفِّذة..

وهذا المشروع أحد المشاريع الخيرية؛ التي تقدِّمها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ التي ساندت ودعمت اليمن في مختلف المجالات، وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا.