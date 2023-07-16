شكرا لبحثكم عن خبر الجاوي يدشن مشروع إعادة تاهيل مبنى جمعية الرحمة للمعاقين ذهنياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م/المعلا دشنن الأستاذ/عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا مشروع تأهيل وترميم جمعية الرحمة للمعاقين ذهنيا والبدء بالعمل بتأهيل مبنى الصم والبكم ومكاتب وصفوف الجمعية وتنفيذ وتوفير كافة الإحتياجات. واطلع الجاوي والمقاول المنفذ للمشروع على الأضرار بالمبنى وإعادة تأهيل وترميم وترتيب المبنى ومكاتبة خلال المدة المتفق عليها مع السلطة المحلية. وتولى السلطة المحلية في المعلا اهتماما ملحوظا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الدعم المستمر للمعاهد الخاصة بهم وتوفير احتياجاتهم . رافق مدير المديرية في الزيارة المهندس/محسن كنبل مدير مكتب الاشغال بالمديرية والاخ/محمد عبدالغني عضو المجلس المحلي والاخ/عبدالناصر العماد عضو المجلس المحلي ...

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