شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعدقلوب المغتربين وتلزم جهات العمل بمنحهم امتيازات غيرمسبوقة..لن تصدق ماهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تسعدقلوب المغتربين وتلزم جهات العمل بمنحهم امتيازات غيرمسبوقة..لن تصدق ماهي

تولي الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا بجذب العمالة الأجنبية إلى المملكة، حيث تحتاج إلى عمالة ماهرة في جميع المجالات. ومع ذلك، فإن دخول الأجانب إلى المملكة محدود بوجود الكفيل، مما يعيق الكثير من الأشخاص من الدخول.

لذلك، بدأ العديد من الأشخاص في التوافد إلى المملكة بعد اكتشاف الآبار النفطية، حيث بدأت المملكة في استقدام الكثير من الكوادر الفنية والمهنية من مختلف أنحاء العالم.

اقراء ايضاً :

وفي أحدث القرارات والمراسيم التي أعلنتها المملكة، تم إلغاء الكفالة للمقيمين داخل السعودية والوافدين إليها في بعض المجالات، لتسهيل عملهم وتخفيف الضغوط الاجتماعية عنهم. ومنحت المملكة فرصة لبعض المجالات للعمل بدون الحاجة إلى كفيل.

تحتاج المملكة إلى العديد من العمال المهرة في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الأمريكيين والأوروبيين الذين يعملون في مجالات البتروكيماويات. ويعمل العديد من المصريين في مجالات مثل التمريض والتدريس والطب والهندسة. كما يعمل العديد من العمال الفلبينيين في مجالات الصحة والنفط.



فيما حددت المملكة العربية السعودية بعض المجالات التي يمكن العمل بها بدون كفالة، والتي تشمل:

- المهن الإدارية.

- الأطباء والتمريض.

- المهندسين الميكانيكا.

- المدراء الإداريين.

- المقاولات.

- الورش والحرف اليدوية.

وتواجه المملكة العديد من المهن الأخرى المختلفة التي تعاني من نقص في العمالة الوافدة، وتسعى المملكة إلى توظيف السعوديين في هذه المجالات المختلفة، وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى إلغاء نظام الكفالة وتشجيع السفر والعمل داخل المملكة.