لحج.. مواطنون غاضبون يقطعون الطريق العام احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

المنامة - ياسر ابراهيم - قطع مواطنون غاضبون، اليوم الأحد، الشارع العام في محافظة لحج احتجاجا على انقطاع الكهرباء في المحافظة الساحلية جنوبي اليمن.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن عشرات المحتجين أحرقوا الإطارات في الشارع العام بمنطقة صبر مانعين بذلك الحركة المرورية من العاصمة المؤقتة عدن وإلى باقي مديريات لحج ومحافظة تعز.



وأفاد بأن هذه الاحتجاجات اندلعت عقب خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة فجر اليوم الأحد جراء نفاد آخر كمية من وقود محطات التوليد.



كما شهدت محافظة أبين هي الأخرى خروجا لمنظومة الطاقة جراء نفاد الوقود، فيما قالت المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، إن الوقود المتبقي لن يكفي سوى لتشغيل ساعات محدودة مساء اليوم الأحد.

وفي عدن نظم العشرات من المواطنين مسيرة احتجاجية في مديرية كريتر تنديدا بانهيار الوضع الخدمي والعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الغذائية وانهيار خدمة الكهرباء في ظل درجة الحرارة المرتفعة.



كما دعا ناشطون إلى مظاهرات حاشدة في مختلف مناطق مدينة عدن، يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء ورفضا لممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المدينة والذي يتهم بالفشل في إدارتها والعبث بمواردها ومؤسساتها.

