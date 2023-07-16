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عدن - ياسمين التهامي - «افرحوا يا عرسان».. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023
شهدت أسعار الذهب الآن تراجعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد 16 يوليو 2023، وذلك بعد الاستقرار الذي سجله «الأصفر» منذ أمس السبت وحتى بداية التعاملات الصباحية لليوم.
وقدر التراجع في سعر الذهب اليوم بنحو 10 جنيهات، حيث سجل عيار 21 الآن 2175 جنيه للبيع، و2165 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الأصفر صباحًا لنفس العيار نحو 2185 جنيه للبيع، و2175 جنيه للشراء.
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سعر الذهب في مصر اليوم
|سعر الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|2485.75 جنيها
|2474.25 جنيها
|عيار 22
|2278.5 جنيها
|2268 جنيها
|عيار 21
|2175 جنيها
|2165 جنيها
|عيار 18
|1864.25 جنيها
|1855.75 جنيها
|عيار 14
|1450 جنيها
|1443.25 جنيها
|عيار 12
|1242.75 جنيها
|1237.25 جنيها
|عيار 9
|932.25 جنيها
|927.75 جنيها
سعر الذهب اليوم الأحد 16 يوليو 2023 في مصر
«سعر الذهب عيار 24»
- هبط سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 2485.75 جنيهًا للبيع، 2474.25 جنيه للشراء.
«سعر الذهب عيار 22»
- وتراجع سعر الذهب عيار 22 عند 2278.5 جنيهًا للبيع، 2268 جنيها للشراء.
«سعر الذهب عيار 21»
- أما سعر الذهب عيار 21 فانخفض عند مستوى 2175 جنيهًا للبيع، 2165 جنيه للشراء.
«سعر الذهب عيار 18»
- وشهد سعر الذهب عيار 18 هبوطًا عند 1864.25 جنيها للبيع، 1855.75 جنيها للشراء.
«سعر الذهب عيار 14»
- وتراجع سعر الذهب عيار 14 عند 1450 جنيها للبيع، 1443.25 جنيه للشراء.
«سعر الذهب عيار 12»
- وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو 1242.75 جنيه للبيع، 1237.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 يوليو
- كما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 17400 جنيهًا للبيع، 17320 جنيه للشراء.
سعر أونصة الذهب الأحد 16 يوليو:
أما عن سعر أونصة الذهب فسجل الآن 1960 دولارا للبيع، و1958 دولارا للشراء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.