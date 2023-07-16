افتتاح معرض صور لتذكير العالم بجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الأحد، معرض صور لجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك ضمن الفعاليات الرسمية والشعبية التي تنظم بمناسبة مرور 3000 يوم حصار على المدينة المفروض من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وأكد المخلافي -خلال افتتاح المعرض الذي أقيم في حي الجحميلة أحد أكبر الاحياء التي شهدت دماراً واسعاً بسبب الحرب الحوثية - على أهميته لاستمرار التذكير بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء المحافظة.



وقال إن "الميليشيات الحوثية وضعت تعز تحت حصار مطبق وتمركزت على التباب المطلة على المدينة التي تستهدف من خلالها المدنيين بشكل مباشر ويومي بالقذائف والأسلحة المختلفة".



وأضاف أن ذلك "تسبب في تدني الحالة المعيشية للمواطن وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي وكافة الجوانب الحياتية في ظل الصمت الدولي المؤسف للأمم المتحدة و مبعوثها الأممي".



ودعا المخلافي الأمم المتحدة إلى ضرورة النظر بعين المساواة الإنسانية والضغط من أجل رفع الحصار عن مدينة تعز أسوة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.



وكشف المعرض جانباً من الصور التي وثقت بعض جرائم المليشيا بحق المدنيين والمدينة المحاصرة للعام التاسع، وصوراً للدمار الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة.





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