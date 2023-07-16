شكرا لبحثكم عن خبر قال إن التسجيل يبدأ الاثنين.. عميد كلية الآداب بجامعة عدن يعلن عن فتح باب القبول لدراسة الماجستير في تخصص علمي جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن أن عملية القبول والتسجيل في الكلية ستنطلق من يوم غدٍ الإثنين 17 يوليو في جميع تخصصاتها العلمية، وأن الكلية لديها العديد من البرامج الأكاديمية للدراسات العليا، وتدشن يوم غدٍ الإثنين التسجيل في برنامج الماجستير التنفيذي في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعُد.

وأشار الأخ عميد الكلية في تصريح له أن هذه الخطوات في افتتاح برامج دراسات عليا جديدة تأتي في ظل جهود كبيرة وحثيثة بذلت من قيادة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور وأعضاء مجلس الجامعة الذين سعوا لتحقيق قفزة نوعية لجامعة عدن على مستوى الجامعات اليمنية واستشراف المستقبل من خلال تطلعاتها في تحقيق المزيد من التطورات في مجالات العلم والتطبيق العملي للمساهمة في تخريج كادر يلبي سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال في سياق حديثه أن جامعة عدن تسعى دوماً لتحديث برامجها العلمية والتدريسية، لتواكب مختلف التطورات في هذه البرامج أو العلوم المرتبطة بها، كما تفرض التطورات التي تشهدها العلوم المختلفة، وتشهدها التقنيات الحاسوبية بشقيها (أجهزة وبرامج) توظيف ذلك في البرامج الأكاديمية، وبما يحقق استجابات لمتطلبات سوق العمل، وإعداد كادر مؤهل مستجيب لتك الاحتياجات، وبما يحقق دور الجامعة في تنمية المجتمع ومعالجة مشكلاته.

وأشار الحسني إلى أن كلية الآداب تعتبر من الكليات الرائدة والفاعلة في المجتمع، في تقديم العلم والمعرفة، وإعداد متخصصين مؤهلين، قادرين على فهم وتحليل الظواهر المجتمعية والمكانية، والإسهام في حل قضايا التنمية المحلية والإقليمية من وجهة نظر علمي، وأن الكلية تمتلك خبرات علمية وأكاديمية رصينة، ورصيد من الأنشطة والمساهمات العلمية، التي تمكنها من الإسهام العلمي الجاد في مشاركة الآخرين في مواجهة التحديات التنموية، وتحقق لها مكانة علمية وأكاديمية ومجتمعية ملموسة.

وقال أن أهمية استحداث برنامج ماجستير تنفيذي في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعُد GIS)& RS) في كلية الآداب جامعة عدن جاء تلبية لمتطلبات سوق العمل الملحة، لكوادر مؤهلة ومدربة في علوم الاستشعار عن بعُد ونظم المعلومات الجغرافية، وتعزيز البنية الأكاديمية لقسم الجغرافيا وكلية الآداب ببرامج نوعية ومتميزة، وإتاحة الفرصة لخريجي التخصصات العلمية المختلفة من جميع الكليات بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا (ماجستير نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعُد)، ومواكبة للعديد من الكليات النظيرة في الجامعات العربية وغير العربية، التي استحدثت هذه البرامج في بنيتها الأكاديمية، فضلاً عن الإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تكون قادرة على الإسهام بحل مشكلات المجتمع التنموية علمياً، وكذلك رفد قسم الجغرافيا ببرنامج أكاديمي، معززاً لدوره العلمي في الجامعة والمجتمع، ويخلق تنافساً أكاديمياً بين البرامج القائمة.

وأوضح أن شروط القبول في برنامج الماجستير التنفيذي في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد تأتي طبقاً لشروط القبول والتسجيل بجامعة عدن حيث يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس وما يعادلها بتقدير جيد، ويقبل البرنامج كذلك طلاب من كافة الكليات، وأن يكون لدى الطالب مهارات الحاسوب والتعامل معه ويقدم شهادات بذلك، وتسير الدراسة في برنامج ماجستير نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد إلى سنة دراسية مع مشروع تخرج، تكون عدد الساعات مقسمة على أساس ساعات نظرية وعملية.