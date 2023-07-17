مصادر حقوقية: جرافات الحوثي تستأنف هدم أملاك المواطنين غرب صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حقوقية، عن استئناف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عمليات الهدم لمنازل وأملاك المواطنين، وتجريف أراضيهم، ضمن مسلسل حملاتها التعسفية بحق أبناء مديريات طوق "صنعاء".



وحسب مركز العاصمة الحقوقي، فقد نفذت المليشيا عبر ما يسمى مكتب الأشغال في مديرية همدان حملة ميدانية، هي الرابعة منذ بداية العام، طالت منازل وأراضي المواطنين بالهدم والتجريف، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات، بمناطق العرة وضروان.



وقال المركز، إن المليشيا "استقدمت في حملتها الأخيرة نحو خمس جرافات وعشرات الأطقم الأمنية ومسلحين، أسفرت منذ أول يومين من انطلاقها عن هدم عشرات المنازل، وجرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان بصنعاء".



وأوضح أنّ حملات المليشيا لهدم المنازل، تأتي بغرض استكمال مخطط الجماعة للاستحواذ غير القانوني على ما بقي من مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع في بناء معسكر تدريبي.



يشار أن المديرية قد شهدت حملات حوثية مشابهة من الاستحواذ والنهب للأراضي بقوة السلاح، وهو الأمر ذاته التي تمارسه المليشيا على مديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش.