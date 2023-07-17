المهرة.. حملة أمنية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح ومنع إطلاق النار في الأعراس

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الحملة الأمنية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح ومنع التجول به إطلاق النار في الأعراس والمناسبات

وخلال تدشين الحملة، أشار محافظ المهرة محمد علي ياسر، إلى أن الهدف منها هو الحد من انتشار ظاهرة حمل السلاح ومنع التجول به.

وأكد بن ياسر أن حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية سلوك غير حضاري يعاقب عليه القانون، وأن الالتزام بالسلم الاجتماعي خلق رفيع وسلوك سوي يحافظ على سكينة المجتمع ويساهم في دعم جهود تثبيت دعائم الأمن وتنفيذ مشاريع التنمية.

وشدد المحافظ على ضرورة التحلي بحسن التعامل مع المواطنين خلال الحملة، مشيرا اعتزاز وتقدير السلطة المحلية بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والأمن.