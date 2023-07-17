دعا لوحدة الكلمة.. بن ماضي: حضرموت سيدة قرارها ومصلحتها فوق كل اعتبار

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم الأحد، أن محافظة حضرموت سيدة قرارها ومصلحتها فوق كل اعتبار، وأن جميع أبناء المحافظة تحت سقف واحد، والكل مُجمع على أولويتها.

جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا، بقيادة الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، برئاسة المهندس بدر باسلمة، ونائبه محمد باهبري، والناطق الرسمي للهيئة الدكتور عبدالقادر محمد بايزيد، وعضو الهيئة محسن سالم نصير، وفقا للمركز الإعلامي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، اطلع بن ماضي على مخرجات اللقاءات التي عقدتها قيادة الهيئة مع مختلف شرائح المجتمع والمكونات في مديريات الوادي والساحل والصحراء والهضبة، والرؤى والأفكار التي خرجت بها الهيئة، وأبرز الاحتياجات والمطالب لمختلف مديريات المحافظة.

وجدد بن ماضي الدعوة "إلى لم الشمل ووحدة الكلمة، واستقطاب جميع طوائف المجتمع وشرائحها ومكوناتها للعمل وفق أولوية "حضرموت سيدة قرارها".

وشدد على "ضرورة التمثيل العادل لجميع شرائح ومكونات ومديريات المحافظة، والانفتاح على الجميع، والمطالبة باحتياجاتهم بما ينعكس واقعاً ملموساً على المواطنين".

وكان رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس قد أكد أمس السبت، خلال لقائه عدد من الصحفيين والناشطين بسيئون، أن المجلس ماض في تمثيل حضرموت سياسيًا واجتماعيًا.