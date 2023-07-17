وزير الدفاع يناقش معالجة أوضاع الضباط العسكريين المبتعثين للدراسات العليا في السوادن

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش اجتماع عسكري برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الأحد، بعدن، أوضاع الضباط المبتعثين للدراسة في كليات القيادة والاركان، والحرب العليا، والدفاع الوطني؛ بعد توقف الدراسة نتيجة الاحداث المؤسفة والحرب الدائرة في السودان.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد وزير الدفاع بحث عدد من الخيارات لمعالجة وترتيب أوضاعهم استكمالا للمشوار العلمي والاكاديمي الذي حصلوا عليه في تلك الكليات العريقة، لتعزيز المؤسسة العسكرية بالخبرات والكفاءات والقيادات المؤهلة.

من جانبهم، عبر منتسبو كليات الأركان والحرب والدفاع عن شكرهم لوزير الدفاع على متابعة اوضاعهم وحل مشكلاتهم، وايلاء تدريب وتأهيل كوادر القوات المسلحة اهمية كبيرة.