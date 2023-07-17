سلطات لحج وشبوة تقرّان حملات لضبط أسعار الصرف والسلع الغذائية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطات المحلية في محافظتي شبوة ولحج، الأحد، تنفيذ حملات لضبط أسعار الصرف ومراقبة أسعار السلع الغذائية، وذلك بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وفي هذا الصدد، أقر اجتماع موسع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، تنفيذ حملة لضبط وإعادة أسعار صرف العملة والمواد الغذائية والسلع التموينية والخدمات الأساسية، وفقا لوكالة سبأ.

وشدد الاجتماع، على ضبط المخالفين غير الملتزمين بقرار استعادة القيم السعرية، في فترتها المحددة، وإغلاق محالهم التجارية، وإحالتهم للتحقيق لتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

كما أشار المجتمعون، إلى ضرورة مضاعفة آلية تفعيل الجانب الإيرادي المالي بالمحافظة، وتحصيل رسوم أوعيته الضريبية الحقيقية اللازمة، التي تساعد على إحراز الاستقرار للعملية المصرفية في البنك المركزي اليمني، وبالتالي تحقيق التوازن المالي العام.

على صعيد متصل، اقر المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، برئاسة وكيل المحافظة احمد الدغاري، تشكيل لجنة مشتركة من مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، تتولى الرقابة على صرف العملات، واسعار المواد الغذائية، والابلاغ عن حالات المضاربة بالعملة والمغالاة في الاسعار.

واستعرض الاجتماع، الوضع البيئي الراهن لتلوث الهواء بمدينة عتق وتقارير ربعية عن نشاط مكتب الاشغال العامة والطرق، وصندوق الطرق والجسور والمؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة.