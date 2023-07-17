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عدن - ياسمين التهامي - رسميا يعلن انتقاله للدوري السعودي.. بوغبا ينشر صورا بعد أنباء حول قرب انتقاله إلى المملكة"

تم ربطه من قبل أنباء بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية، نشر اللاعب الفرنسي بول بوغبا صورا من مدينة مكة في المملكة."

وظهر بوغبا مرتديا الشماغ السعودي في إحدى الصور التي نشرها عبر صفحته على إنستغرام وأظهرت أنه موجود في مكة في السعودية."

كما ظهر اللاعب الفرنسي في صورة أخرى وهو يقف بالقرب من الكعبة ويرتدي لبس الإحرام."

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وكان قد نفى الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو الأنباء التي تحدثت عن قرب انتقال بوغبا إلى صفوف أحد الفرق السعودية."