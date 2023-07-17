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عدن - ياسمين التهامي - أبرز مواصفات سيارة شيفروليه كامارو SS موديل 2023 وسعرها في السعودية
تم إتاحة سيارة شيفروليه كامارو SS موديل 2023 لدى وكيل العلامة الأمريكية شيفروليه داخل أسواق المملكة بأسعار تنافسية، وذلك لحصول تلك العلامة على إقبال كبير من جانب المواطنين، مع دعمها بمُحرك قوي ذو أداء قياسي على الطرق بأنواعها.
سعر السيارة بأسواق المملكة وأداء محركها
شيفروليه كامارو SS موديل 2023 لدى الوكيل الحصري لها بسعر تنافسي، حيث توفرها شركة الجميح للسيارات بسعر مميز بعد إضافة الضريبة المضافة ليكون بالأخير 289,000 ريال سعودي.
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أما فيما يخص أداء محرك السيارة، فهذا يتوقف على المواصفات الخاصة به، وهي كما يلي:
|نوع المُحرك
|محرك V8 يتضمن 8 اسطوانات.
|السعة التخزينية
|سعة تصل إلى 6.2 لتر.
|القوة الحصانية
|455 حصان.
|أقصى عزم دوران
|614 نيوتن لكل متر
|مُعدل التسارع
|0 – 100 كم/ساعة في 4 ثوان.
|ناقل الحركة
|ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مختلفة.
سمات السيارة من الداخل والخارج
فيما يلي أبرز التجهيزات الخاصة بالسيارة من الداخل والخارج:
|التجهيزات الداخلية
|التجهيزات الخارجية
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