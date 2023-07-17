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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي في بنك البركة الاسلامي

يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية قيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وتوقف سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي - مصر

عرض موقع بنك الأهلي الكويتي - مصر سعر الريال السعودي اليوم بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.